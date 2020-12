"Aspettando Godrò": il Teatro Comunale ospita il videoclip di Giovanni Giusto

È uscito in questi giorni su tutte le piattaforme “social” il videoclip teatrale girato al “Mario Del Monaco” di Treviso, realizzato dal cantautore e regista Giovanni Giusto, con la partecipazione della compagnia teatrale “Teatro dei Pazzi”. Il titolo si ispira alla celebre opera teatrale "Aspettando Godot" e fa riferimento, nelle parole e nelle immagini, all’estenuante attesa durante la quale gli artisti continuano a produrre idee, spettacoli, musica, perché, come dice lo stesso autore, «è quello che da sempre facciamo e ci viene spontaneo, ci piace, ci fa anche compagnia nell'inattività forzata, e sappiamo in cuor nostro che un giorno torneremo a farlo davanti alla gente, che vorrei tanto tornare a veder sorridere e, con gli occhi lucidi per la gioia, cantare insieme a noi. Insomma, vivere».

“Aspettando Godrò” parla della drammatica situazione che sta vivendo il mondo dello spettacolo che, dopo le limitate aperture estive, ha conosciuto un secondo stop a causa della recrudescenza del Covid-19. Una iniziativa del Teatro dei Pazzi che vorrebbe essere una fotografia di questo momento il quale non dovrebbe comunque paralizzare la creatività.