Rincorsa all'autonomia, Zaia: «Dobbiamo essere positivi»

Il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato che domani sarà a Roma per discutere con il Governo dell'attuale Legge Quadro

«In merito all'autonomia del Veneto dobbiamo essere positivi». Parole, queste, del Governatore Luca Zaia prima di entrare al Teatro Comunale di Treviso per assistere alla prima di "Casanova Opera Pop", spettacolo ideato dall'ex bassista dei Pooh Red Canzian. «Domani sarò a Roma per discutere con il Governo dell'attuale Legge Quadro. SI va avanti, anche avremmo preferito firmare l'intesa. In ogni caso, l'importante è che venga recepita la norma finanziaria che la Regione Veneto vuole» conclude Zaia.