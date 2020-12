Babbo Natale entra nelle classi montebellunesi con un video di auguri

Quest’anno Babbo Natale e gli auguri dell’Amministrazione comunale di Montebelluna arrivano attraverso un video. Per le festività natalizie l’assessorato all’Istruzione ha voluto raggiungere bambini e ragazzi con una modalità diversa rispetto al solito quando Babbo Natale consegnava le caramelle classe per classe. Una modalità a cui ormai anche i più piccoli si sono abituati: quella di un video con cui Babbo Natale, il primo cittadino Elzo Severin, e l’assessore all’Istruzione Claudio Borgia portano i propri auguri di buon Natale ed un felice 2021 a tutti gli studenti e alle loro famiglie. Parole dolci, calde, piene di speranza, di simpatia ma anche di plauso, sono quelle espresse dai tre interlocutori, che hanno ringraziato i piccoli per il grande sforzo ed il rispetto delle regole dimostrato in questi difficili mesi.