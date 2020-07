Fanno il bagno dentro la fontana della piazza, il sindaco: «Vanno denunciati»

«Episodi del genere non possono essere classificati solo come ragazzate: vanno multati e denunciati perché dannosi all'intera comunità». Il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, commenta con queste parole il gesto di tre giovani che domenica, verso le 7.30 di mattina, sono arrivati in piazza Vittorio Emanuele II e hanno fatto il bagno nella fontana del paese.

I tre giovani sono stati filmati da un passante che non ha avuto la prontezza di chiamare subito i carabinieri ma ha girato il breve filmato al sindaco Soldan. «Solo due dei tre giovani sono entrati in acqua - spiega il primo cittadino - Il bagno nella fontana non è durato più di un minuto e mezzo: i due giovani hanno messo i piedi in acqua e si sono subito allontanati a bordo di un'utilitaria di colore grigio. Un gesto che vogliamo condannare duramente. Ho informato le forze dell'ordine dell'accaduto». I filmati delle videocamere di sorveglianza stanno venendo esaminati in queste ore. La speranza è quella di poter identificare la targa del mezzo e risalire all'identità dei tre giovani che saranno multati e denunciati. «Non possiamo correre il rischio che episodi simili continuino ad accadere in paese perché i giovani pensano di poterla fare franca. Vanno presi provvedimenti immediati» conclude il primo cittadino.