Vaccinazioni ad accesso libero per gli 85enni: domenica parte la sperimentazione

Come già anticipato durante il consueto punto stampa odierno del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, domenica 28 marzo nel territorio dell'Ulss 2 si sperimenterà una nuova modalità di vaccinazione con accesso “libero” degli utenti a quattro Centri Vaccinali. La sperimentazione partirà con la classe di età del 1936 (gli 85enni), costituita in questo caso da 4.795 persone distribuite uniformemente in tutto il territorio. «Siamo onorati – sottolinea il Direttore Generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi – che il Governatore abbia scelto la nostra Ulss per questo test. L'individuazione della giornata di domenica è legata al fatto che si tratta di un giorno non lavorativo in cui i familiari potranno tendenzialmente accompagnare con meno problematiche i propri cari che devono essere sottoposti alla vaccinazione».

Le sedi vaccinali in cui avverrà la sperimentazione sono:

- CVP di Oderzo “Foro Boario”: per i residenti nei Comuni dell’area Opitergino-Mottense

- CVP di Villorba “Bocciodromo”: per i residenti nei Comuni dell’area di Treviso

- CVP di Godega Sant’Urbano “Campo Fiera”: per i residenti nei Comuni dell’ex Ulss 7

- CVP di Riese Pio X “Centro Culturale Casa Riese”: per i residenti nei Comuni dell’ex Ulss 8

Di seguito, invece, l’elenco dei Comuni di riferimento dei quattro Punti Vaccinali suindicati:

Comuni dell’area Opitergino Mottense: Cessalto – Chiarano – Cimadolmo – Fontanelle – Gorgo al Monticano – Mansuè – Meduna di Livenza – Motta di Livenza – Oderzo – Ormelle – Ponte di Piave – Portobuffolè – San Polo di Piave – Salgareda.

Comuni dell’area di Treviso: Arcade – Breda di Piave – Carbonera - Casale sul Sile – Casier – Istrana – Maserada sul Piave – Mogliano Veneto – Monastier - Morgano – Paese –Ponzano Veneto – Povegliano – Preganziol - Quinto di Treviso – Roncade – San Biagio di Callalta – Silea – Spresiano – Treviso – Villorba – Zenson di Piave – Zero Branco.

Comuni dell’area ex Ulss 7 (Pieve di Soligo): Cappella Maggiore – Cison di Valmarino - Codognè – Colle Umberto – Conegliano – Cordignano – Farra di Soligo – Follina – Fregona – Gaiarine – Godega Sant’Urbano – Mareno di Piave – Miane – Moriago della Battaglia – Orsago – Pieve di Soligo – Refrontolo – Revine Lago – San Fior – San Pietro di Feletto – San Vendemiano – Santa Lucia di Piave – Sarmede – Sernaglia della Battaglia – Susegana – Tarzo – Vazzola – Vittorio Veneto.

Comuni dell’area ex. Ulss 8 (Asolo): Altivole – Asolo – Borso del Grappa – Caerano San Marco – Castelcucco – Castelfranco Veneto – Castello di Godego – Cavaso del Tomba – Cornuda – Crocetta del Montello – Fonte – Giavera del Montello – Loria – Maser – Monfumo – Montebelluna – Nervesa della Battaglia – Pieve del Grappa (ex Crespano del Grappa ed ex Paderno del Grappa) – Pederobba – Possagno – Resana – Riese Pio X – San Zenone degli Ezzelini – Segusino – Trevignano – Valdobbiadene – Vedelago – Vidor – Volpago del Montello.

L’orario di accesso alle sedi vaccinali sarà condizionato dal mese di nascita. Ogni assistito dovrà recarsi, senza preventiva convocazione da parte dell’Ulss 2, al Centro Vaccinale di riferimento del suo Comune nell’orario stabilito sulla base del suo mese di nascita, secondo quanto previsto nella tabella sotto riportata:

L'Ulss 2 raccomanda agli assistiti di presentarsi presso il Punto Vaccinale di riferimento del proprio Comune di residenza nell’orario previsto, onde evitare assembramenti e attese.