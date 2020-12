«E' stato un anno difficile, ma Treviso tornerà a splendere»

«E' stato un anno evidentemente complicato, difficile e doloroso, che ci ha messo tutti a dura prova, ma che ha saputo anche esaltare una delle caratteristiche migliori della nostra comunità che è la solidarietà, soprattutto grazie al mondo del volontariato che ha spesso fatto da "legante" tra cittadini e Istituzioni». A dirlo è il sindaco di Treviso, Mario Conte, che ha così voluto iniziare il suo personale bilancio finale di un 2020 davvero atipico.

«Alla fine di questo anno, quindi, oltre alle borse sotto gli occhi per aver perso moltissime ore di sonno mi sento di ringraziare i trevigiani, ma anche di scusarmi perché alcune volte abbiamo dovuto prendere delle decisioni impopolari o di difficile comprensione anche se necessarie. Ora lo sforzo che dobbiamo fare è quello di lasciarci alle spalle questa annata...e io non leggerò nemmeno più l'oroscopo visto che quest'anno non mi ha portato tanta fortuna, ma sono comunque convinto che nel 2021 ci prenderemo delle belle soddisfazioni - continua il primo cittadino trevigiano - Dobbiamo però ancora ricominciare all'insegna della responsabilità, dell'attenzione, ma progettando il rilancio della città. Il Covid ci ha tolto la socializzazione e molte persone care, ma non ci può togliere la bellezza delle caratteristiche di Treviso e su questo dobbiamo progettare il nostro rilancio, il nostro futuro. Lo faremo facendo squadra, collaborando e rimanendo uniti senza tante polemiche sterili...solo così vedrete che la città tornerà molto presto a splendere».