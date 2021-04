In un anno di Covid nella Marca calano sia i furti (-40%) che gli incidenti (-66%)

Sabato mattina, alle ore 9.30, in occasione del 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato (e del quarantennale della riforma della Polizia di Stato), presso l’atrio della Questura è stata deposta una corona d’alloro alla lapide in ricordo dei caduti della Polizia di Stato alla presenza del Vicario del Prefetto dott. Rocco Berton, del Questore dott. Vito Montaruli e del Cappellano della Polizia di Stato. Durante la cerimonia è stato diffuso in tutta la Questura “il Silenzio d'ordinanza”.

Per l'occasione è stato anche presentato il consuntivo annuale del 2020, pesantemente caratterizzato dall’insorgenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha profondamente mutato gli stili di vita di tutti i cittadini, sotto ogni aspetto. Di rilievo, soprattutto, i dati in riferimento all’attività di contrasto alla criminalità, svolta di iniziativa ed in sinergia e coordinamento tra i gli Uffici deputati al Controllo del Territorio ( Squadra Volanti della Questura e del Commissariato di P.S. di Conegliano) e gli Uffici Investigativi (Squadra Mobile, DIGOS e Anticrimine) nonché con la preziosa collaborazione delle altre forze di polizia, anche se agevolata della situazione attuale, ha evidenziato una continuità con il trend già emerso nel periodo di riferimento precedente, poiché vi è stata una riduzione di circa il 24,7% dei reati in generale in ambito provinciale. Particolarmente significativa risulta poi la diminuzione dei reati predatori, del 39,6% per i furti e del 29% per le rapine. Tale andamento è confermato anche nel Comune di Treviso, con un forte abbattimento dei furti in appartamento pari al 36,8% e delle rapine del 33.33%.

Inoltre, l’attività di Polizia Giudiziaria complessiva, profusa dagli Uffici preposti al controllo del territorio che dagli Uffici Investigativi, annovera oggi 85 arresti a vario titolo e 743 denunce a piede libero. L’attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti evidenzia poi complessivamente il sequestro di circa 19kg di sostanze stupefacenti, tra cannabinoidi, cocaina, eroina e droghe sintetiche di varia tipologia. Sempre nell’ambito dell’attività di Polizia Giudiziaria, si riscontrano sequestrate complessivamente 29 armi, di cui 5 pistole, 2 fucili e 22 lame o punte da taglio. Vi sono state anche significative operazioni di polizia giudiziaria che hanno risolto casi che hanno suscitato allarme nell’opinione pubblica.

E ancora, in merito alla Polizia Stradale, nel 2020 sono state organizzate 4.758 pattuglie che hanno proceduto al controllo di 38.071 veicoli e di 34.611 persone contestando 22.599 (+42% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) infrazioni al codice della strada. Ritirate 350 patenti di guida e 423 carte di circolazione 38.560 i punti complessivamente decurtati. Le violazioni contestate complessivamente sono state:

n.1530 per uso scorretto del telefono alla guida (+58%);

n.139 per la guida in stato di ebbrezza (-58%);

n. 25 per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (-45%);

n. 2.639 per mancato uso delle cinture di sicurezza (+70%);

n. 2.120 per eccesso di velocità (in sensibile aumento rispetto l’analogo

periodo precedente);

n.1.062 per velocità pericolosa;

n. 226 per la guida del veicolo senza la prevista copertura assicurativa(invariato);

n. 294 per la guida con veicolo non revisionato (-70%);

Infine, per quanto riguarda gli incidenti stradali, la Polizia Stradale di Treviso nel periodo 01/04/2020 al 31/03/2021 ha proceduto ai rilievi di 614 sinistri (-66% rispetto al corrispondente periodo), e l’analisi del fenomeno evidenzia una corrispondente diminuzione nella mortalità e nel numero delle persone ferite.

Il discorso del Questore