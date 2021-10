"Il Biscione come Scampia": polemiche per un nuovo video rap che inneggia allo spaccio

"Coltelli e spaccio questo è il Biscione...Come a Scampia senti i botti...sbirro del ca**o". Queste sono solo alcune delle barre rap scritte dal duo Sultan e Weezy nel loro brano "Zona B 2" recentemente pubblicato su YouTube con una clip che ripercorre quelli che ormai sono diventati gli stereotipi del degrado in città a Conegliano. Tra frasi sessiste, coltelli e inneggio allo spaccio (soprattutto di hashish e cocaina), oltre che critiche alla polizia, la canzone del tutto provocatoria ha centrato il bersaglio. Sono difatti state molteplici le lamentele dei cittadini dopo la pubblicazione online del video, girato tra il Biscione e l'ex Zanussi, provocando il tal modo una sorta di indignazione di massa. Decine i ragazzi che tra alcol e musica ballano e di atteggiano a gangster nel video, ma nemmeno una donna visto che per loro sono tutte delle prostitute. Una clip che è stata però subito attenzionata dalle forze dell'ordine per vagliare la posizione dei presenti, per capire se ci sono gli estremi per una denuncia. Si tratta, infatti, del secondo episodio del genere in città dopo il video dei mesi scorsi della Pluto Gang in cui erano anche comparse delle pistole. Insomma, a Conegliano di certo non si respira aria di tranquillità.