Cantieri in ritardo: dopo un anno l'associazione TRA lascia Casa Robegan

Doveva diventare un museo d'arte applicata d'impresa, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, ma non sarà così. Casa Robegan, infatti, torna ad essere un buco nero all'interno del panorama immobiliare trevigiano dopo che la nota associazione culturale cittadina TRA ha sciolto la convenzione stipulata con il Comune e con l'ateneo veneziano per usufruire dei bellissimi spazi della struttura. Nei progetti, presentati al pubblico a maggio 2021, il polo espositivo avrebbe dovuto dare vita ad un museo-laboratorio sempre aperto mettendo così in rete arte, università e impresa per dare vita a progetti espositivi di livello internazionale. Ad oggi niente di tutto ciò però si farà a causa dei ritardi nei cantieri di sistemazione dell'immobile (manca, ad esempio, l'impianto di condizionamento). Con una programmazione quindi totalmente saltata anche per l'annualità in corso TRA ha deciso di dire addio al futuro del progetto, con buona pace di Ca' Sugana che comunque si dice amareggiata ma pronta ad riaprire, (forse) a giugno, Casa Robegan trovando accordi con altre associazioni.