Il caro bollette colpisce anche il Comune: «Avremo un rincaro di 1,5 milioni»

In questi ultimi mesi non è difficile notare nelle case di tutti noi cittadini un importante incremento dei costi in bolletta che vendo un aumento del 55% dell’energia elettrica e del 41,8% per il gas naturale. Ciò scaturisce da rincari sui costi delle materie prime, come petrolio e gas naturale, e dai prezzi energetici. Da molte parti della politica è quindi emerso che senza scelte coraggiose a sostegno dell’economia tutto il mondo produttivo rischierebbe il collasso, un vero e proprio lockdown economico, una crisi economica senza eguali. Una situazione di difficoltà che, senza eventuali interventi governativi di sostegni, colpirebbe anche il Comune di Treviso.

«La maggior parte delle spese annuali, circa 1,2 milioni, riguardano il riscaldamento e l'energia elettrica, di cui 160mila euro a gennaio che è il mese peggiore. Nonostante l'aumento dei costi, che si tradurranno in un rincaro di 1,5 milioni per Treviso, non vogliamo tagliare alcun servizio in danno dei cittadini - commenta l'assessore comunale al bilancio Christian Schiavon - E' però chiaro che qualcuno deve intervenire per aiutare li singole Amministrazioni e i cittadini. Non può difatti essere possibile che la bolletta di un panificio trevigiano passi da 800 euro mensili a 2.600».