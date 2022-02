"Casanova Opera Pop", Conte: «Bello tornare a teatro, ne avevamo bisogno»

Stasera, al Teatro Comunale di Treviso, va in scena l'atteso spettacolo di Red Canzian che, dopo il ricovero in ospedale delle scorse settimane, sarà finalmente alla regia dietro le quinte

Due ore di musica e danza sulle note di 35 brani. Casanova Opera Pop è il primo spettacolo inedito di teatro musicale ad andare in scena dopo la riapertura dei teatri a piena capienza. Un'opera che il bassista dei Pooh, Red Canzian ha creato e seguito fin nei minimi dettagli. Questo kolossal teatrale racconta il rientro dall'esilio di Giacomo Casanova che lo vede strenuo difensore di Venezia dai giochi di potere che la vorrebbero venduta allo straniero. Così il sindaco di Treviso, Mario Conte, a pochi minuti dall'inizio dello spettacolo: «Poter rientrare a teatro è davvero bello, non vedo l'ora di emozionarmi anche perché Red è "nostro" come lo è lo spettacolo vista che la compagnia ha effettuato le prove proprio al Teatro Comunale».