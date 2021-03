Code per gli anziani ai Vax Point, Benazzi: «Con il nuovo portale problema risolto»

Code interminabili e disagi all'esterno dei Vax Point di Villorba, Casale sul Sile e Riese Pio X. Questo quanto successo ieri pomeriggio (e quanto purtroppo si ripeterà con tutta probabilità anche oggi) dopo che l'Ulss è andata in overbooking con le convocazioni per il vaccino Pfizer dedicato agli over 80 e alle persone fragili. «Solo ieri, per diversi motivi, ci siamo ritrovati con oltre mille dosi in più del previsto e, considerando che il vaccino Pfizer una volta aperto deve essere assolutamente usato nelle sei ore successive, abbiamo dovuto procedere ad una chiamata di emergenza come già successo in passato coi "riservisti" - dichiara il Dg Benazzi - In questi casi solitamente si presentavano circa il 30% dei convocati, ma ieri è arrivato quasi il 100% dei chiamati rendendo oltremodo complicate le operazioni per la vaccinazione. Come Ulss 2, dunque, ci scusiamo ancora una volta per quanto sta succedendo, ma ci tengo a precisare una cosa: meglio un'ora in coda in più oggi che un vaccino in meno. Meglio un po' di attesa piuttosto che un over 80 deceduto. In ogni caso, da domani sarà attiva la piattaforma regionale per le prenotazioni vaccinali e, quindi, vi assicuro che non accadrà più nulla di simile, statene certi».