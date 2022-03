Il Suem 118 compie 30 anni, Benazzi: «Oggi a Treviso abbiamo una grande eccellenza»

Il Suem 118 Treviso ha festeggiato ieri, con un “open day”, il trentennale dell’attivazione del 118, stabilita con il D.P.R. del 27 Marzo 1992. L’iniziativa ha riscosso un grande successo: sono oltre 700, infatti, le persone che hanno prenotato la visita della sede del Servizio.

STORIA

L’ospedale di Treviso già dal 1975 organizza il primo servizio ambulanze con mezzi propri e della Croce Rossa. Dal 1986 l’ospedale inizia gestire il servizio esclusivamente con ambulanze proprie. L’articolo di un quotidiano del 1983 parlava dell’attività di Pronto intervento specificando: “Attività svolta sin dal 1976 dall’Ulss 10; il parco operativo disponeva di 9 ambulanze, 2 per i soccorsi, 5 per i trasporto, 1 adibita a viaggi lunghi e 1 particolarmente attrezzata per infortuni gravissimi. Personale 15 infermieri e 15 autisti e un coordinatore del servizio. Avvio dei percorsi di formazione e aggiornamento viabilità per autisti e tecniche di soccorso per infermieri. L’utente doveva chiamare il centralino dell’ospedale che girava la chiamata ad un numero interno servizio ambulanze.

A recepimento del Piano Socio Sanitario regionale del 1989-91 nel 1991 viene attivato il servizio di elisoccorso. Dal 1992 attivazione del 118: da ottobre del 1992 tutte le chiamate 118 afferiscono alla Centrale operativa di Treviso; la chiamata viene poi trasferita alle basi ambulanze (Pronto Soccorso). Dal 2000 oltre a ricevere le richieste di soccorso da tutto il territorio provinciale, la Centrale operativa attiva i mezzi dalle basi di tutta la Provincia.