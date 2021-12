Maggiori controlli per un Natale in sicurezza, Conte: «Un cittadino su 10 è senza Green Pass»

Sarà un Natale all'insegna dei controlli quello che aspetterà i trevigiani in questo periodo di festività. A causa dell'aumento costante dei contagi in tutta la provincia, infatti, il Comune punta a tutelare al massimo i propri cittadini da eventuali ulteriori chiusure: «Oggi un cittadino su 10 è senza Green Pass. Proprio per questi dobbiamo proteggere la fascia più a rischio, ovvero coloro che non sono vaccinati visto che i dati sui contagi ci dicono che dobbiamo ancora fare attenzione - afferma ai nostri microfoni il sindaco di Treviso, Mario Conte - Il numero di positivi di questi giorni è certamente importante, ma è anche vero che va di pari passo con il grande numero di tamponi che si stanno eseguendo e le code nei punti vaccinali lo dimostrano. In ogni caso la pressione ospedaliera ancora regge, Siamo comunque consapevoli che stiamo ancora convivendo con il virus ed una leva per uscire da questa situazione è sicuramente l'opera di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e la presa di responsabilità».

«L'utilizzo della mascherina è quindi fondamentale - continua il primo cittadino trevigiano -, soprattutto in quelle situazioni dove il rischio di assembramento è più alto. Continuiamo perciò a sanificare e a mantenere le distanze interpersonali previste dalla normativa vigente. Facciamo per noi stessi e per la comunità». Infine, una battuta anche sulle festività in arrivo: «Sicuramente sarà un Natale diverso dallo scorso anno, non più chiusi in casa ed arricchito delle emozioni che tanto ci mancavano. Oggi, grazie ai vaccini, possiamo guardare al futuro con rinnovata speranza ed ottimismo, attraverso anche il lavoro e la convivialità, ma pur sempre nel rispetto della salute reciproca».