Attività trevigiane pronte a riaprire, Conte: «Far riprendere il lavoro è un atto doveroso»

In vista delle riaperture annunciate dal Presidente del Consiglio Draghi a partire dal 26 aprile per la zona gialla, l’Amministrazione comunale di Treviso conferma tutte le misure per aiutare gli esercizi pubblici a riprendere l’attività dopo il periodo di chiusure dovute alle misure di contenimento adottate per la zona rossa e arancione: procedure amministrative semplificate per la concessione e l’installazione di plateatici e dehors, deroghe per gli spazi all’aperto e sospensione del pagamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria fino al 31 dicembre.

Una procedura semplificata permetterà poi l’allargamento degli spazi esterni di bar e ristoranti inviando una semplice e-mail con una bozza di disegno del plateatico all’indirizzo plateatici@comune.treviso.it con possibilità di ottenere, entro 10 giorni, l’accertamento della fattibilità da parte della Polizia Locale di Treviso.

Vengono confermati, inoltre tutti, i provvedimenti per la predisposizione dei dehors fra i quali l’utilizzo di suolo pubblico del territorio comunale nell’ambito di aree poste sul lato opposto a quello in cui si trova l’esercizio di somministrazione anche nelle zone in cui vige il limite orario di 30 Km/h (centro storico) e le aree poste non oltre 200 metri dalla ubicazione del pubblico esercizio e l’ampliamento dell’area di ristoro già concessa al massimo raddoppiandola (entro i 270 metri quadrati complessivi) oltre ad essere favorito l’uso di piazze pubbliche.

«Esprimo soddisfazione per questa decisione da parte del Governo Draghi - afferma il sindaco Mario Conte - In caso di zona gialla, grazie alla programmazione e al lavoro di tutta la squadra, Treviso è già pronta. Vogliamo continuare ad essere modello di semplificazione e sburocratizzazione, soprattutto in un momento in cui le nostre imprese torneranno a lavorare e la gente a vivere la città. Ringrazio il vicesindaco De Checchi e l’Ufficio attività produttive per la costante attività di semplificazione e innovazione per agevolare le imprese della città e l’assessore Schiavon per il grande lavoro di reperimento delle risorse».