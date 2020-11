Degrado nei parchi comunali, il sindaco Della Pietra: «Partiranno controlli seri»

Dopo molteplici segnalazioni giunte nella giornata di domenica, il primo cittadino di Spresiano, Marco Della Pietra, ha puntato il dito contro alcuni gruppi di ragazzi che lascerebbero in degrado le aree verdi comunali. «Ora partiranno controlli seri - dichiara il sindaco - Nessuno chiuderà i parchi cittadini, ma non è ammissibile che vengano lordati dai ragazzi. Da questo momento, quindi, non voglio più sentire genitori chiedere clemenza per quanto fatto dai propri figli. Le multe ci saranno, e pure salate. Capisco il bisogno di ritrovarsi, ma l'immondizia lasciata in giro anche no!».