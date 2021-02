In diretta l'evento "Conversazioni sul futuro - Spazio: così vicino, così lontano"

Nell’ambito degli incontri formativi proposti dall’associazione “Amici del Duca” ecco l'incontro online con l’ing. Anilkumar Dave (responsabile dell’innovazione dell’Agenzia Spaziale Italiana) sulle implicazioni scientifiche ed economiche della futura conquista dello spazio.

L'evento rientra nella rassegna "Conversazioni sul futuro" dell'istituto scolastico Duca degli Abruzzi di Treviso e il titolo dell'incontro è "Spazio: così lontano, così vicino". «L’incontro con Anilkumar Dave, uno dei protagonisti dell’Agenzia Spaziale Italiana, nasce con l’obiettivo di far comprendere agli studenti, ai docenti, ma anche a tutta la popolazione interessata, quali sono le reali opportunità di sviluppo e di futuro derivanti dalla conoscenza dello spazio per l’economia, la società e l’umanità tutta - dichiarano dal liceo - Per le giovani generazioni è l’occasione per capire le interconnessioni tra sviluppo tecnologico, innovazioni e uso dei dati e porsi con competenza di fronte alle cosiddette sfide globali».