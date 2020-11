Foliage:la magia dell'autunno si trova anche in città

Foliage: ecco i luoghi più belli dove dove ammirarlo nel trevigiano - Alcuni consigli per splendide passeggiate nei colori dell'autunno, il clou è l'11 novembre

Autunno è immergersi nella meraviglia del foliage, una tavolozza di sfumature calde, dal rosso all’arancione, dal giallo al marrone; paesaggi fantastici, da fiaba, con un grande fascino, avvolti da un’atmosfera tranquilla, e ad ogni passo lo scricchiolare delle foglie calpestate.

Foliage è una parola magica e al solo pronunciarla siamo avvolti da quella bellissima sensazione che solo l’autunno sa darci. Quella sensazione che provocano il profumo delle castagne, il primo caldo del camino.

Da calendario il foliage, termine francese utilizzato per indicare la variazione dei colori delle foglie in autunno, inizia con l’equinozio per arrivare ad avere il picco di massimo splendore l’11 novembre, durante la giornata che per molti è l’Estate di San Martino.

E' il momento dei frutti e degli ortaggi di stagione, come il melograno, il cachi, la zucca, le castagne.

Grazie per il video a Veneto da Amare, Jave Sossah, Luca Zaia