Funerale di Andrea Soligo: gli amici accompagnano il feretro in processione

In tantissimi, oggi pomeriggio, hanno salutato il 25enne elettricista e padre di famiglia in questo suo ultimo viaggio terreno. Per l'occasione, per esulare dalle norme sul Covid, è stata concessa un'apposita autorizzazione

In tantissimi, oggi pomeriggio a Caerano San Marco, hanno salutato il 25enne elettricista e padre di famiglia Andrea Soligo in questo suo ultimo viaggio terreno dopo aver trovato la morte a Tezze sul Brenta come conseguenza di un incidente sul lavoro. Per l'occasione, per esulare dalle norme sul Covid, al parroco è stata concessa dal Comune un'apposita autorizzazione per far sì che amici, colleghi e parenti potessero scortare il feretro in processione fuori dalla chiesa nonostante ad oggi sia una pratica vietata per non creare assembramenti e veicolare così il virus. Si è trattato dunque di un momento toccante ed emozionale che ha coinvolto tutti i presenti.