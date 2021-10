Con il fuoristrada sulle scalinate del Tempio del Canova: nei guai alcuni giovani

Increscioso episodio nelle scorse ore a Possagno. Dei ragazzi in evidente stato di alterazione alcolica, a bordo di un fuoristrada Suzuki Samurai di colore rosso, hanno difatti salito e poi ridisceso le storiche scalinate del Tempio del Canova a bordo del mezzo. Il tutto è stato ripreso dai cellulari dei ragazzi sul posto e postato su Instagram senza alcun pudore. Una volta venuto a sapere dell'episodio, il Comune ha individuato la targa del veicolo per poi segnalarla alle forze dell'ordine. Il gruppo di giovani, in primis colui alla guida, rischiano ora una pesante stangata per una bravata senza senso e totalmente in dispregio di un'opera d'arte di valore internazionale come quella del Tempio canoviano.