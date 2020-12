"Insieme contro il Covid": al via la campagna social dell'Ulss 2

"Insieme contro il Covid": questo il titolo della campagna social che l'Ulss 2 ha avviato assieme a Comuni e associazioni. «Obiettivo del video che animerà la campagna - sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi - è quello di ricordare l'importanza delle "3M" (mascherina, metro, mani) anche in questo periodo di festività. Ci rivolgiamo soprattutto ai più giovani che non sempre, purtroppo, sono attenti all'uso della mascherina, al rispetto del distanziamento e all'igiene delle mani. Abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno di tutti per poter ridurre i contagi e uscire da questa pandemia. Quest'anno, lo sottolineo con forza - il vero regalo di Natale è prendersi cura di sé stessi e delle persone cui vogliamo bene, rispettando le regole».