Crisi di Governo, Conte: «Draghi metta i cittadini al centro di tutto»

«Draghi metta i cittadini al centro di tutto e per fare questo usi il pragmatismo dei primi cittadini per focalizzarsi sulle necessità delle comunità, soprattutto in questo periodo pandemico». A dirlo è il sindaco di Treviso, nonché Presidente Anci, Mario Conte. Il primo cittadino trevigiano è difatti intervenuto ai nostri microfoni in merito all'incarico di formare il nuovo Governo che il Presidente della Repubblica Mattarella ha dato nelle scorse ore all'ex presidente della Bce Mario Draghi. «Al di là dei nomi servono i contenuti, le progettualità. I sindaci faranno sempre la loro parte, con un atteggiamento propositivo e responsabile, portando come sempre al tavolo del Governo le criticità delle comunità e le proposte per migliorare determinate situazioni. L'obiettivo, infatti, è quello di migliorare la qualità di vita dei nostri territori» conclude il sindaco.