Meno violenza e più sicurezza: in centro a Treviso arriveranno nuove telecamere

Dopo i molteplici episodi di risse in via Roma il Comune ha deciso di implementare il sistema di videosorveglianza cittadino che, negli ultimi mesi, ha permesso di dare un volto a molti "scalmanati"

A Treviso città presto arriveranno nuove telecamere di videosorveglianza per una maggior sicurezza dei cittadini. A dirlo è stato l'assessore comunale Alessandro Manera: «Il progetto di aumento di telecamere sul territorio è una iniziativa legata soprattutto all'idea di "smart city" a cui da tempo ambiamo. Dopodiché, gli "occhi intelligenti" sparsi per la città permettono quello che deve essere, dove possibile, l'obiettivo di una riduzione della presenza fisica delle forze dell'ordine sul territorio E questo lo si è visto recentemente nel caso delle risse tra via Roma e l'ex Siamic dove si sono scontrati diversi giovani. In quel caso, come però spesso accade anche altrove, abbiamo subito avuto contezza di quanto stava succedendo e siamo tempestivamente intervenuti in maniera mirata per risolvere il problema».

«Il tutto grazie alla tecnologia e alle telecamere di ultima generazione che ci permettono di individuare i "colpevoli" in pochissimo tempo. Una scelta che ci ha permesso di ridurre notevolmente gli episodi di violenza in città. I presidi cittadini di carabinieri, polizia, polizia locale e guardia di finanza rimangono comunque importantissimi, ma le telecamere possono certamente darci una mano. Proprio per questo ci stiamo anche confrontando con TIM per valutare l'installazione, a breve, di numerose piccole telecamere da posizionare magari nei pressi delle loro centraline sparse in tutta la città. Ovviamente tutto deve prima essere approvato dal Commissione Sicurezza, ma se tutto andrà positivamente saremo pronti ad installarle in poche ore» conclude Manera.