Mario Draghi possibile Premier, Conte: «Abbiamo bisogno di progettualità»

«Al di là dei nomi, bisogna capire quale sarà la strategia di Draghi». Queste le parole sindaco di Treviso, Mario Conte, in merito all'incontro tra l'ex Presidente della Bce e la delegazione della Lega per le dovute consultazioni prima di assumere l'incarico di Premier. «Noi oggi abbiamo bisogno di progettualità - continua il primo cittadino trevigiano - e fa onestamente sorridere vedere che quei partiti che hanno fallito con il "Conte Bis" oggi si affidino totalmente al nome Draghi senza mettere in discussione quelli che possono essere i contenuti. Per questo sono convinto che, quando Salvini e Draghi troveranno un'intesa su quelli che sono i contenuti e i programmi dei prossimi due anni, non verrà a mancare il sostegno della Lega».