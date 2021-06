Maturità 2021, gli studenti: «E' stato un anno difficile, ma ora festeggiamo»

Oggi il primo giorno degli esami di fine anno anche per gli alunni del Duca degli Abruzzi: «Eravamo tutti molto tesi stamattina, ma gli ultimi mesi passati in classe ci avevano comunque preparato a questo momento»

(Nel video sopra le parole di quattro studenti del Duca degli Abruzzi di Treviso: Martina Roson, Isabella Di Maio, Anna Roman e Bernardo Sala)

Ci siamo. Per 540mila studenti in tutta Italia è iniziato oggi, 16 giugno, l'esame di maturità, il secondo in tempo di pandemia, di nuovo con la formula del solo colloquio orale e con le commissioni d'esame composte da 6 docenti interni più un presidente esterno.

Con la modalità già sperimentata l'anno precedente, anche quest'anno le studentesse e gli studenti impegnati nella maturità 2021 hanno iniziato il colloquio orale con la discussione dell'elaborato sulle discipline di indirizzo, i cui argomenti sono stati assegnati dai docenti e sul quale i ragazzi hanno potuto lavorare fino alla fine di maggio. La discussione dell'elaborato è il primo step dell'esame, che si compone di quattro fasi. Dopo, infatti, i maturandi devono discutere un brano di italiano, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Lingua e letteratura italiana. Si passa poi all'analisi di materiali, tra cui un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto, predisposti in precedenza dalla commissione. Infine tocca all'esposizione dell'esperienza svolta nei PCTO, ovvero i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato. Durante il colloquio, ogni maturando dovrà poi mostrare le proprie competenze e conoscenze nell'ambito dell'Educazione civica, ma non è prevista una sezione specifica del colloquio dedicata alla materia. Tempo totale: un'ora circa.

Tra le novità dell'esame di quest'anno c'è anche il cosiddetto 'Curriculum dello studente', un documento che rappresenta un po' la fotografia del percorso formativo di ogni studente, con tutte le informazioni sulle sue attività scolastiche ed extrascolastiche, e che verrà allegato al certificato di diploma (ma senza influire sul voto finale). Il numero degli studenti che sostengono il colloquio non può essere superiore a 5 per giornata. L'ordine di convocazione avviene secondo la lettera alfabetica, stabilita in base al sorteggio dalle singole commissioni.

Per quanto riguarda i candidati esterni, i privatisti hanno svolto una prova preliminare in presenza (prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la loro preparazione) e anche loro in sede d'esame devono presentare l'elaborato. Per loro sono sedi di esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali sono assegnati.

La valutazione finale dell'esame di Stato è sempre espressa in centesimi e ed è possibile ottenere la lode. Il credito scolastico viene attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Il colloquio 'vale' fino a 40 punti. È prevista la bocciatura.

Le misure di sicurezza ricalcano quelle dell'esame precedente: due metri di distanza tra candidato e commissione, un solo accompagnatore per studente, mascherine obbligatorie ma niente uso prolungato di quelle ffp2 da parte degli studenti e sono vietate quelle di comunità (come ad esempio le mascherine in tessuto).