Mercato in casa Treviso Basket, Gracis: "Cerchiamo un esterno ed un lungo"

Negli ultimi giorni il Treviso Basket ha ottenuto in prestito da Milano, che lo ha sotto contratto fino al 2025, la guardia Giordano Bortolani, nella scorsa stagione a Brescia. Il 20enne, già nel giro azzurro, è così diventato l’ottavo giocatore nel roster di Max Menetti che ora deve scegliere gli ultimi due stranieri, un esterno e un lungo. Sul punto ha parlato oggi ai nostri microfoni il Ds Andrea Gracis: "Per ora non ci sono grosse novità dal mercato ma stiamo comunque lavorando per chiudere il roster della squadra, e le cose potrebbero anche concretizzarsi a breve. Ma si sa, nel mercato non è mai facile fare delle previsioni. Per quanto riguarda l'addio di David Logan (passato alla Dinamo Sassari, ndr.), secondo noi si era chiuso un capitolo molto importante perché David ci ha accompagnati dalla promozione ai playoff, siamo molto legati a lui e a quanto ha fatto da noi. Siamo quindi contenti che sia tornato in una società che lo ha visto raggiungere grandi successi. Sarà dunque un piacere ritrovare sul campo sia lui che Chris Mekowulu e magari, perché no, batterli sul campo".