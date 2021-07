Ultimi giorni per "Noi siamo Treviso", l’iniziativa fotografica che ritrae i volti dei trevigiani

Ultimi giorni per #NOISIAMOTREVISO, l’iniziativa fotografica che ritrae i volti dei trevigiani e dei loro cari, rendendoli protagonisti dell’esposizione che inaugurerà il 16 Luglio al Museo di Santa Caterina. Alla Loggia dei Cavalieri il fotografo Giovanni Vecchiato, qualo rganizzatore della manifestazione, è a disposizione tutti i giorni, fino a domenica 4 luglio, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 22, per ritrarre fotograficamente i volti dei trevigiani e dei loro cari. “Vieni con chi ami o porta il tuo ego” è il tema di quest’anno, che pone l’attenzione sui legami affettivi documentando le relazioni più vere come quelle tra figli e genitori, tra fratelli, tra amici di una vita.

Delle foto scattate sotto alla Loggia dei Cavalieri ne verrà organizzata una mostra che inaugurerà il 16 luglio al Museo di Santa Caterina (rimarrà poi aperta fino al 31 agosto). Saranno i cittadini stessi a smantellare l'esposizione, staccando e conservando la propria foto. L’iniziativa #NOISIAMOTREVISO raccoglie inoltre fondi da destinare a un ente benefico, individuato per questa edizione nella Fondazione Città della Speranza con sede operativa a Padova ed in particolare all’attività di ricerca ed assistenza pediatrica da questa Fondazione supportata.

«#NOISIAMOTREVISO non è un progetto fotografico ma un progetto sociale realizzato con la macchina fotografica» ci tiene a precisare il fotografo Giovanni Vecchiato, organizzatore e autore della rassegna patrocinata dal Comune di Treviso e supportata da Banca Generali, Camminare per la Vita (noto appuntamento annuale trevigiano organizzato dalla Associazione Sciare per la Vita Odv fondata da Deborah Compagnoni) e dall’agenzia di eventi diretta da Giuliamaria Dotto Pagnossin. Il progetto vede infine il coinvolgimento attivo dei ragazzi del Liceo Artistico Statale di Treviso.