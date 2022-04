Numeri dei parcheggi rovinati, De Checchi: «Il problema va risolto quanto prima»

Il vicesindaco si appella sia all'attuale gestore della sosta cittadina che a quello che verrà in futuro dal prossimo bando: «Bisogna trovare una soluzione definitiva»

Il vicesindaco Andrea De Checchi oggi ha voluto appellarsi sia all'attuale gestore della sosta cittadina che a quello che verrà in futuro a seguito della vittoria del prossimo bando sui parcheggi trevigiani: «Bisogna trovare una soluzione definitiva al problema del numero seriale dei park del centro cittadino che sono ormai rovinati e parzialmente cancellati. Ne abbiamo già parlato con chi di dovere e sicuramente terremo d'occhio la questione, perché necessitiamo che in futuro non si riproponga questo disagio».