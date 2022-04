Festeggiamenti di Pasquetta: polizia locale pronta ad aumentare i controlli

«Intensificheremo i controlli stradali grazie ad una decina di agenti in tre pattuglie che avranno il compito di prevenire, nelle festività pasquali, l'alto tasso di incidentalità di questo ultimo periodo in città». A dirlo è il Comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, a pochi giorni dalla Pasqua. «Verificheremo non solo le strade, ma anche la Restera grazie ai nuovi agenti in mountain bike che arriveranno nei prossimi giorni - continua Gallo - L'obiettivo è difatti quello di permettere ai trevigiani, in collaborazione con le altre forze di polizia sul territorio, di poter trascorrere giorni felici, Inoltre, per l'occasione andremo ad inasprire le sanzioni soprattutto nei confronti di chi sarà trovato alla guida in stato di ebbrezza».