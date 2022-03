"I Principi del Riso": una cena a otto mani per esaltare l'eccellenza del chicco bianco

Un successo la serata di "alta cucina" andata in scena a La Paterna di Giavera del Montello alla presenza di quattro chef emergenti come Giovanni Merlo, Francesco Pavan, Davide Cannavino e Andrea Rossetti

Grande successo di critica giovedì sera per la cena di "alta cucina" organizzata da "I Principi del Riso" al ristorante la Paterna di Giavera del Montello. Un vero e proprio evento culinario itinerante nella nostra penisola che per la prima volta è arrivato in Veneto scegliendo come location esclusiva il ristorante del resident chef Giovanni Merlo. L’interessante progetto culinario è nato per onorare il riso, ingrediente fortemente legato alla nostra tradizione, tanto che Giancarlo Maffi (esperto di gastronomia) e Igles Corelli (chef pluristellato e capo dell’Academy del Gambero Rosso) hanno dato vita ad un'associazione che punta proprio alla sua valorizzazione facendo conoscere le peculiarità delle produzioni italiane.

Nel corso della serata si sono dunque raccontati con gusto e originalità tre eccellenti produzioni italiane di riso: Riso Passiu, Risoinfiore e Cascina Alberona. Il tutto in un ricco percorso di sapori caratterizzato da sei portate e dessert che quattro talentuosi chef (Giovanni Merlo del Ristorante La Paterna, Andrea Lipsticks Rossetti dell’Osteria V di Trebaseleghe, Francesco Pavan del Ristorante Momentum-Hotel Crest Alpine Lodge&Spa di Champoluc e Davide Cannavino del Ristorante Stupendo di Genova) hanno creato per l'occasione raccontando con la loro creatività il bianco mondo del chicco. Si è così potuto godere di un menu inedito in cui il riso è stato l’assoluto protagonista nelle sue diverse espressioni organolettiche e di consistenza.

Alcuni dei principali piatti in degustazione

- Battuta di manzo, lumache di montagna e aglio orsino con crostino di pane e riso

- Riso Gloria ai tre limoni e burro alla brace

- Risotto al fondo bruno di vitello ed essenza di cardamomo

- Triglia in crosta di riso all'italiana e salsa busara

- Fake lattuga ripiena di riso e pulled di canard e brodo di canard speziato

- Riso, latte e armelline

La serata è poi stata allietata da una selezione di vini a cura di Ca' Lunae e dai cocktails preparati ad hoc da Samuele Ambrosi per Bevande Futuriste, mentre il caffè è stato offerto da Caffè Orlandi Passion Happy Lifestyle di Mauro Cipolla.