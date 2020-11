In piazza contro il Governo, ma è flop: «Chiediamo reddito e salute per tutti»

«L'unica scelta valida per poter uscire dall'emergenza è reclamare più diritti per tutti. I privilegi di pochi non possono pesare sui diritti di tutti». A dirlo è Ruggero Sorci di Adl Cobas, tra gli organizzatori (insieme al Cso Django) della manifestazione andata in scena nel tardo pomeriggio di martedì in pizza Borsa a Treviso. Una protesta "flop" però, con non più di una quarantina di presenti scesi in centro storico per manifestare contro il Governo e i suoi vari Dpcm. «Le soluzioni ci sono: ridurre le disuguaglianze per finanziare sanità e ammortizzatori sociali dichiara comunque Sorci - Non accettiamo, infatti di barattare un diritto con un altro, mentre c'è chi vede aumentare i propri privilegi». «Chiediamo, dunque, un reddito minimo per tutti e tutte - aggiungono dal Cso Django - Per uscire da questa emergenza ci vogliono più diritti! Dobbiamo costruire percorsi per uscire dal dilemma salute o reddito: siamo tutti indispensabili! Negli ultimi decenni le disuguaglianze sono cresciute in Italia e nel mondo, le risorse per affrontare la crisi bisogna prenderle dove ci sono. Le soluzioni ci sono: redistribuzione della ricchezza, per meno lavoro senza perdita di reddito e investimenti in servizi e sicurezza!».