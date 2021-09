A quattro mesi dall’inizio dei lavori oggi ha finalmente riaperto la Noalese

"Ci siamo. Questa mattina la Noalese è stata riaperta al traffico. L’intervento ha permesso la posa della nuova rete idrica e fognaria e l’allacciamento alla fognatura delle utenze del quartiere di San Giuseppe. Ringrazio l’assessore Sandro Zampese, il Settore Lavori Pubblici del Comune di Treviso, ATS - Alto Trevigiano Servizi, l’impresa per il grande lavoro svolto e in modo particolare i cittadini del quartiere per la pazienza". A dirlo è Mario Conte, sindaco di Treviso.

"Così come ringrazio i nostri Consiglieri che hanno mantenuto sempre vivo il confronto, ascoltando le esigenze dei residenti. Grazie a questi interventi sarà possibile portare la percentuale di cittadini allacciati alle fognature dal 33% al 60%. Servizi, questi, che in futuro faranno la differenza. Avanti così!" conclude il primo cittadino.