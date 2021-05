Sottopasso di viale Cacciatori: «Siamo aperti al dialogo con il Comitato»

«Ringrazio il Comitato Sottopasso Viale Cacciatori, oltre che tutti i residenti della zona, perché ieri sera sono venuti in Comune per confrontarsi civilmente e responsabilmente sul progetto in itinere. Hanno portato interessanti osservazioni tecniche che noi assolutamente prenderemo in considerazione e porteremo all'attenzione della Regione Veneto, ma soprattutto condividiamo con loro la bontà della progettualità per il quartiere». A parlare è Mario Conte, sindaco di Treviso, che con queste parole interviene in merito alle polemiche sorte nei giorni scorsi sul progetto del nuovo sottopasso di viale Cacciatori, considerato fondamentale per la viabilità cittadina ma lesivo dei diritti di pedoni e ciclopedoni che dovrebbero deviare di circa 1 km per raggiungere il centro città attraverso via Benzi che verrebbe così chiusa al traffico.

«Da parte loro non ho visto volontà alcuna di fare polemica od ostruzionismo, oltre che di lasciarsi strumentalizzare dalla politica locale. Come Amministrazione comunale siamo dunque al loro fianco per cercare di capire le loro preoccupazioni, valutando le proposte di migliorie, ma il progetto rimane comunque importante perché da anni desiderato ed aspettato da tutta la città. Quanto dimostrato dal Comitato è comunque proprio quell'atteggiamento propositivo che noi chiediamo ai nostri cittadini, lascinandoci perciò aperti al confronto. Inolte, laddove ci siano delle problematiche, cercheremo di trovare tutti insieme una soluzione» conclude Conte.