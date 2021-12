Vigili del fuoco di Treviso, si rinnova la tradizione del presepe

Giovedì mattina, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara prevista per questo sabato 4 dicembre, alla caserma del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Treviso è stato inaugurato il tradizionale presepe natalizio opera dei pompieri trevigiani che ogni giorni assistono tutti noi sul territorio. Lo scenario di quest’anno vuole riprodurre un intervento dei vigili del fuoco in occasione di un’emergenza neve, con gli operatori intenti a spalare i tetti delle case per evitare eventuali pericolosi crolli. "Ringrazio il Comandante Alberto Majolo e i nostri pompieri per la cura dei dettagli, l’amore e la dedizione nel portare avanti questa bella tradizione - ha commentato il sindaco Mario Conte - Inoltre, quest’anno il ricavato di eventuali offerte verrà destinato all’associazione Per Mio Figlio che sostiene le attività del Reparto di Pediatria dell’ospedale Cà Foncello".

Il presepe, giunto alla sua 8^ edizione consecutiva, sarà visitabile presso la caserma di via Santa Barbara n.5 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica fino al 9 gennaio compreso, dalle 15 alle 18. Per l'occasione, nel dettaglio, è stato allestito un piccolo borgo incastonato tra le montagne colpite da una eccezionale nevicata che sta mettendo in serio pericolo la stabilità dei tetti delle abitazioni e la fragile stalla dove è rappresentata la Natività. Una scena, insomma, che ricorda l'instancabile lavoro dei pompieri a salvaguardia delle persone, degli animali e delle cose presenti all'interno del villaggio.