Vincita "record" al SuperEnalotto, il titolare della tabaccheria: «Attendo di conoscere il fortunato»

«Attendo di conoscere il fortunato». Commenta così Stefano Brugnotto, titolare dell'omonima tabaccheria Sisal di via F. Baracca 20 a Spresiano, la vincita da oltre 321mila euro che è stata registrata ieri nella sua attività. «La giocata è stata fatta tra mercoledì e giovedì e probabilmente si tratta di un cliente abituale - continua l'esercente trevigiano - Si tratta di una vincita importante, non però una di quelle che ti stravolgono totalmente la vita. Se si ha testa, però, di sicuro può aiutare a sistemarsi per sempre».