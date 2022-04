Violenza giovanile in città, Conte: «Daspo urbano strumento importante ed efficace»

«Come Amministrazione dobbiamo lavorare sulla sensibilizzazione e sull'educazione dei ragazzi per prevenire il disagio giovanile e aiutarli a combattere la noia e le ore passate davanti ai social network». Parole, queste, del sindaco di Treviso Mario Conte che commenta così l'applicazione del cosiddetto Daspo urbano nei confronti dei ragazzi che si macchiano di episodi di inciviltà nel capoluogo, una proposta lanciata ieri dal Questore Vito Montaruli come possibile contromisura per l'escalation di violenza che si sta registrando in città nelle ultime settimane. «Il Daspo urbano è certamente uno strumento importante ed efficace, ma solamente nei casi limite di ragazzi che si macchiano di reati - continua il primo cittadino trevigiano - Ma è meglio spingere i nostri giovani nei campi sportivi, lungo il Sile o sul palco per suonare e cantare».