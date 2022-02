Violenza e degrado in via Bianchini: la famiglia rom verrà spostata entro 2 mesi

Si avvia verso l'epilogo la situazione di degrado e violenza che ha caratterizzato negli ultimi giorni via Bianchini a Treviso, nel quartiere di Santa Bona. La famiglia rom, protagonista di un'aggressione ai danni di due residenti italiani degli alloggi Ater della zona, era già attenzionata da tempo da parte sia del Comune che dell'Ater per alcune lamentele ricevute in questi primi sei mesi di residenza nell'appartamento sociale del quartiere, tanto che ancor prima dell'ultimo episodio violento lo stesso nucleo familiare aveva ricevuto un preavviso di decadenza del diritto all'alloggio Ater.

"Parliamo di episodi di maleducazione e mancanza di rispetto - commenta il sindaco Mario Conte - La decadenza ufficiale è stata comunque loro notificata in questi giorni e ora necessitiamo di 45/60 giorni per spostare questo nucleo familiare problematico altrove. In ogni caso ho già provveduto a rassicurare i residenti su quanto stiamo facendo e ci tengo a sottolineare che questa spiacevole situazione riguarda solo il civico 12 della via. Troppe volte, infatti, ho visto diffamare Santa Bona senza motivo visto che il quartiere ha fatto, nel tempo, passi importanti nell'integrazione. Ci sono sì problemi, ma la qualità della vita rimane decisamente alta".

I fatti

Domenica 6 febbraio il clima di esasperazione che si vive da tempo in via Bianchini era sfociato in una vera e propria aggressione fisica subita dalla famiglia di Roberto Pinto da parte di una donna rom (che da sei mesi vive nell'alloggio) che ha prima minacciato e poi malmenato la moglie e la figlia dell'uomo, colpevole di aver denunciato pubblicamente (con un servizio televisivo andato in onda qualche giorno prima) la situazione di degrado in cui versa l'area condominiale.