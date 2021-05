Il Governatore Zaia inaugura allo IOV il nuovo robot Da Vinci

Un gioiello di alta tecnologia, per un approccio terapeutico di estrema finezza e precisione, che offre al paziente molteplici vantaggi. E’ il Robot Da Vinci “XI 4000”, inaugurato stamane nella sede dello IOV di Castelfranco Veneto, frutto di un investimento regionale di oltre 5 milioni di euro. Il nuovo Robot Da Vinci viene utilizzato per interventi di chirurgia generale e urologica dalle Unità già presenti allo IOV. Per il 2021 si stima di eseguire a Castelfranco, con il nuovo sistema robotizzato, oltre 300 interventi chirurgici.