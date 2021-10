CivicAmbientE, sabato il secondo appuntamento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sabato 23 ottobre si è svolto il secondo appuntamento di CivicAmbientE, organizzato dalla Civica per Volpago, che ha visto come protagoniste le Grave di Ciano, un'oasi che salvaguarda habitat rari e che dà dimora a molte specie di animali e vegetali, alcuni in via di estinzione. Qui scorre la Piave, qui si è combattuta una delle azioni più decisive della Prima Guerra Mondiale che è stata testimone del sacrificio di migliaia di giovani vite. Proprio per questa ricchezza, siamo fermamente convinti che la costruzione delle casse di espansione toglierà molto a questo luogo facendo si che nulla sarà come prima. Tutto il territorio ne risentirà e il paesaggio verrà deturpato per sempre. Per questo motivo abbiamo organizzato questo appuntamento, in collaborazione con Franco Nicoletti (Presidente del Comitato per la Tutela delle Grave di Ciano) e Rita Bellomo, perché vogliamo far conoscere questa realtà, poco distante da casa, a più persone possibili.