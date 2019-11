Mogliano, da lunedì via Ronzinella chiusa per lavori

Al fine di eseguire importanti lavori consistenti nella posa di una tubazione idonea a convogliare le acque meteoriche, per evitare allagamenti, si comunica che la carreggiata di via Ronzinella sarà chiusa al traffico nei giorni di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 dicembre. In particolare, il cantiere di lavoro sarà ubicato tra i civici 7 e 9 di via Ronzinella. Fino ai civici 7 e 2/A di via Ronzinella (compresa via IV Novembre) si suggerisce pertanto agli automobilisti di imboccare via Ronzinella da via Terraglio. Per i civici superiori, si suggerisce invece di imboccare via Ronzinella da est. Le deviazioni alla viabilità saranno comunque indicate in loco.