I nuovi consumisti da Coronavirus

Secondo una recente indagine sulle tendenze dei consumatori, legata all’impatto e alla contingenza della pandemia di COVID-19 e il relativo comportamento dei consumatori, sono emersi dati interessanti che riguardano tendenze quasi esclusive, concentrando una domanda molto circoscritta e settoriale.

Il 73% dei consumatori aumenterà lo shopping online se l'epidemia COVID-19 continua e il 58% dei consumatori ha già acquistato più beni online del solito.

Intanto, è chiaro viste le restrizioni agli spostamenti che, l'epidemia abbia comportato un notevole aumento degli acquisti effettuati attraverso i canali di vendita online. Il 70% di tutti i sondaggi ha acquistato da piattaforme di e-commerce serie e affidabili secondo la maggioranza delle persone) e sicuramente più note, quali Over the top. Anche sul fattore alimentare, laddove si sia provveduto per tempo, hanno preferito acquistare la spesa alimentare attraverso le piattaforme online/ offline, che collegano i consumatori ai negozi alimentari, piuttosto che recarsi all’ipermercato.

Quali persone acquistano di più?

Gli acquisti delle persone, rivelano in genere cosa hanno fatto per ammazzare il tempo durante i lunghi giorni di permanenza a casa. Man mano che i servizi di consegna iniziano a riprendersi, è probabile che gli attuali modelli di consumo saranno adottati anche oltre la soglia, in cui l’epidemia si è attenuta.

Generi alimentari e prodotti da cucina

La prima tendenza che ha subito un’impennata, è sicuramente stata quella della cucina. I prodotti da cucina hanno registrato forti vendite, visto lo smart working, la quarantena e il distanziamento sociale che ha “donato” più tempo (anche troppo) nel dedicarsi a questo ambito.

Ovviamente i relativi acquisti per le realizzazioni culinarie, hanno fatto schizzare gli acquisti di uova (+50%), lievito (+ 1121%) e farina (503%). Probabilmente si sono dedicati tutti alla realizzazione casalinga di pane, pasta e dolci ( si è verificato infatti un incremento del +374%, sull’acquisto di macchina per fare il pane). Tutto questo unito all’incremento di click sulla piattaforma YouTube di video blogger di cucina (‘Come fare il pane a casa’ e ‘Come fare la pizza’, sono state le più cliccate) e quant’altro potesse essere utile all’operazione, cuochi da Coronavirus.

Prodotti elettronici

Tra il 6 e il 20 febbraio, le vendite di laptop sono aumentate del 50% rispetto allo stesso periodo del mese precedente. Nello stesso periodo, anche i prodotti informatici come auricolari, tastiere e mouse, hanno registrato un aumento del 50%. Monitor per computer + 160%, tastiere, cavi +110% e mouse +85%

e software App per videoconferenze Software, App Videoconferenza (Zoom, Microsoft Teams, Skype, Facetime) mediamente +500%.

I consumatori si sono rivolti ai prodotti Apple usati in parte a causa della carenza di approvvigionamento, vista la chiusura di punti vendita al dettaglio. A febbraio, le vendite medie giornaliere di iPad, sono cresciute del 40% rispetto a gennaio.

Esercizio fisico al chiuso e prodotti per il fitness

Recentemente la domanda di prodotti per esercizio fisico e fitness indoor è cresciuta +72% (vedendo molte categorie di sport all'aria aperta sono in declino), poiché i giovani cercano di mantenersi in forma e in salute esercitandosi a casa. Dal 10 al 23 febbraio, le vendite di attrezzature per il fitness sono aumentate di oltre il 50% rispetto alle due settimane precedenti. Allenatori addominali intelligenti, tapis roulant intelligenti e tappetini da ballo, tutti adatti per gli allenamenti a casa, hanno visto una crescita a due cifre durante lo stesso periodo.

Boom degli acquisti:

Boom per farmaci antivirali, con tutte le polemiche su efficacia o meno degli stessi:

Arbidol + 13400%

Idrossiclorochina +7750%

Tocilizumab +5000%

Aplidin e altri farmaci antivirali +5250%

Integratori e difese immunitarie

Vitamina C +181%

Echinacea +157%

Pulsossimetro

termometri digitali +223%

Generatore Ozono +224%

Fiori Sambuco +110%

Argento Colloidale +193%

Tute protettive +400%, mascherine +1000% e occhiali protettivi +60%



Categorie top down

Le categorie di abbigliamento e accessori abbigliamento, hanno chiaramente subito un drastico calo. Alcuni es. Vestiti – Scarpe – Cravatte, mediamente - 40%. Chiaramente hanno subito un calo tutte quelle attività ludico – creative e di ritrovo, come:

Bowling - 60%

Gallerie D'arte - 51%

Caffetteria - 45%

Airbnb - 59%

Profumi - 37%

Spazzolini dentifrici - 29%

Schiuma Barba, cosmetici mediamente - 40%

Non mancano le curiosità, che hanno visto la tendenza nuova di rivolgersi a categorie, probabilmente nate ad hoc per il periodo:

Chiesa on line +356%

Consegna sigarette +392%

Taglio capelli/ tinta fai da te +221%



Attenti alle truffe

Il rapporto, ha anche messo in evidenza i problemi di qualità degli acquirenti online. Secondo il rapporto, il 68% dei consumatori teme che potrebbero esserci più prodotti contraffatti o di scarsa qualità venduti online a causa della pandemia, ma il 45% degli intervistati, ha dichiarato di non essere a conoscenza della contraffazione del prodotto.

Tra i principali criteri che gli acquirenti online hanno valutato di più sono stati: qualità del prodotto (62,1%), velocità di consegna (56,6%), prezzo (53,6%) e affidabilità (51,8%).

Il rapporto, offre alcune informazioni su ciò che i consumatori stanno cercando mentre continua l'epidemia di coronavirus. Tra i migliori articoli che i consumatori stanno cercando di acquistare online anziché in negozio, ci sono: cosmetici e prodotti per la cura della persona (64,6%), prodotti alimentari e bevande (61,5%), prodotti per la casa (60%) e prodotti per la cura del bambino (46,4%) .

Ma mentre i negozi si affrettano a rifornire i loro scaffali vuoti, i rivenditori hanno scoraggiato i consumatori dallo shopping di panico. E sebbene i consumatori stiano spostando le loro spese online, non è chiaro quanto soffrirà il settore al dettaglio a lungo termine, a causa della pandemia.

Naturalmente, i prodotti contraffatti sono stati un problema molto prima dell'inizio dell'epidemia di coronavirus. È un problema che i mercati online come Amazon, eBay, si sono impegnati a combattere. Sebbene alcuni consumatori abbiano acquistato volentieri prodotti falsi online, oltre la metà dei consumatori che acquistano prodotti contraffatti online, perde la fiducia in un marchio. Amazon, il principale player dell'e-commerce, è stato in grado di conquistare i consumatori con convenienza e spedizione e queste qualità sono altrettanto interessanti durante l'epidemia di coronavirus.

