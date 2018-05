Dalla provincia di Trento al De Gironcoli di Conegliano per diventare Assistenti Sanitari

CONEGLIANO Saranno formati a Conegliano i futuri assistenti sanitari della Provincia Autonoma di Trento. La sede didattica del De Gironcoli, unica sede regionale del corso di laurea per assistenti sanitari dell’Università di Padova accoglierà infatti, dal prossimo Anno Accademico, oltre agli studenti veneti e del Friuli Venezia Giulia (Regione con cui esiste già da anni un accordo), anche gli studenti trentini. La richiesta, avanzata dalla Provincia Autonoma di Trento alla Regione Veneto, è il risultato di una collaborazione già attiva da anni ma solo adesso formalizzata per l’aumentata necessità di questo professionista, che opera prioritariamente nella prevenzione e promozione della salute.

Il corso di laurea per assistenti sanitari, attivo dall’Anno Accademico 2005-2006, ha storicamente sede presso l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana a Conegliano, che ha avuto la lungimiranza di investire nell’ambito della prevenzione sia in termini di buona pratica che in termini formativi. “Gli assistenti sanitari – ricorda il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - sono operatori specificatamente formati per la prevenzione, elemento importantissimo nell’ambito del processo di salute dell’individuo e della collettività”. “ll corso di laurea per assistenti sanitari – spiega il prof. Massimo Montisci presidente del corso - registra un ottimo inserimento nel mondo del lavoro, dato che il 71% degli studenti risulta già occupato entro un anno dalla laurea”.

Il corso attivo a Conegliano, a numero chiuso, disponeva finora di 40 posti di immatricolati per Anno Accademico: grazie anche all’accordo con la Provincia di Trento il prossimo anno il numero di posti sarà ampliato, per cui quello di Conegliano diventerà uno dei corsi con più studenti a livello nazionale. Le iscrizioni al corso di laurea per assistenti sanitari saranno possibili dal mese di luglio per l’Anno Accademico 2018-2019.