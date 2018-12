Alberi di Natale in municipio e in loggia: li addobbano i ragazzi disabili

I ragazzi della cooperativa Vita e Lavoro insieme a due educatori e al sindaco Mauro Migliorini, hanno provveduto nei giorni scorsi ad addobbare l’albero di Natale e il presepe realizzati all'ingresso del municipio di Asolo.

I ragazzi, come ormai tradizione, sono stati mercoledì mattina in municipio per addobbare l'albero con decori da loro realizzati. I giovani affetti da disabilità hanno realizzato anche il presepe. Un grandissimo lavoro in pieno spirito natalizio al termine del quale i ragazzi hanno brindato assieme al sindaco di Asolo, Mauro Migliorini.