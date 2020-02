Veneto Strade, una cerimonia per ricordare Alessandro Ferronato

Per non dimenticare la società assieme ai famigliari e ai colleghi domani, martedì 4 febbraio, alle ore 11 posizioneranno una targa e un cippo sulla carreggiata sinistra con direzione Castelfranco-Padova sul punto esatto dove Alessandro è stato travolto esattamente un anno fa.

Per consentire lo svolgimento della cerimonia verrà chiusa la corsia di marcia normale dal km 35+600 al km 34+200.Saranno presenti i familiari, i colleghi operatori su strada e il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi. Una cerimonia molto importante per non dimenticare l'operaio travolto a soli 47 anni.