Vidori Scavi in lutto: morto per una grave malattia il fondatore dell'azienda

La frazione di San Pietro di Barbozza piange in queste ore la scomparsa dell'imprenditore Angelo Giorgio Vidori, patron e fondatore dell'azienda Vidori Scavi, oggi gestita dai figli Mauro e Valter.

Come riportato da Qdpnews, Vidori era malato da tempo e si è spento all'età di 82 anni. La Seconda Guerra Mondiale gli aveva portato via il papà partigiano. Alla fine del conflitto Vidori aveva dato vita alla sua impresa che si occupava principalmente di escavazioni nell'alveo del fiume Piave. Una vita dedicata al lavoro, la sua, concedendosi però anche la grande passione per le moto, soprattutto quelle provenienti dall'America. Sposato con Agnese, amava viaggiare insieme a lei e, dalla loro unione, erano nati i figli Valter e Mauro, oggi impegnati a portare avanti l'azienda fondata dal papà e la figlia Mara. Negli ultimi anni una grave malattia aveva indebolito le sue condizioni di salute, a cui si è aggiunta, nel 2017, la scomparsa prematura del nipote Michael. I funerali saranno celebrati lunedì 25 maggio alle ore 15.30 presso la chiesa parrocchiale di San Pietro di Barbozza.