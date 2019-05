Pedemontana Veneta: autorizzata la data per l'apertura della superstrada

La struttura di progetto della Superstrada Pedemontana Veneta ha diramato nelle scorse ore una notizia molto importante per il futuro dell'infrastruttura. Svolti tutti gli accertamenti necessari, è stata comunicata al Concessionario SPV Spa l’autorizzazione alla messa in esercizio della prima tratta dell’infrastruttura viaria che si estende tra la A31 e Breganze. Nelle prossime ore il concessionario emanerà e pubblicherà l’ordinanza che prevede l’apertura del tratto di superstrada previsto per lunedì 3 giugno alle ore 12.