Asco, confermate facilitazioni in bolletta fino al 30 giugno

I clienti di Asco Trade e Asco Enegie vedranno confermate le facilitazioni fino al 30 giugno. Le ho comunicato l'azienda aggiunge che le persone in difficoltà potranno avvalersi di una rateizzazione in tre rate, sei se appartenenti a categorie come lavoratori in cassa integrazione o autonomi che hanno ricevuto il bonus. Tali agevolazioni andranno estese anche alle utenze non domestiche; sulle agevolazioni, fino a 4.500 euro, non saranno applicati interessi passivi. Per importi superiori verranno definiti piani specifici. Queste modalità di rateizzazione nei pagamenti potranno essere richieste da tutti i clienti attivi che prima dell'emergenza erano in regola con i pagamenti.

