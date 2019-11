Asolando in rosa 2019, ricavato record di 20 mila euro: sarà devoluto a Lilt e Ail

Un successo senza precedenti per la camminata al femminile promossa dall’associazione Adorea in collaborazione con il Comune di Asolo: svoltasi lo scorso 6 ottobre, ha coinvolto 2.400 donne per divulgare il messaggio della prevenzione oncologica. Ieri sera al Municipio di Asolo la presentazione dei risultati. Ieri venerdì 15 novembre al Municipio di Asolo l’associazione Adorea e l’amministrazione comunale di Asolo, che insieme hanno organizzato la terza edizione della Asolando in rosa lo scorso 6 ottobre, hanno presentato i numeri della camminata non competitiva finalizzata alla sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica: sono stati raccolti ben 20 mila euro, una cifra record che sarà equamente suddivisa tra Ail - Associazione italiana leucemie di Padova e Lilt - Lega italiana lotta ai tumori di Treviso. Asolando in rosa, evento dedicato esclusivamente alle donne che per un giorno hanno colorato le vie di Asolo con le caratteristiche magliette rosa, è riuscito a superare il successo della scorsa edizione con la partecipazione di oltre 2.400 donne, di qualsiasi età.

La solidarietà e la prevenzione sono gli obiettivi dell’associazione Adorea, che per quest’anno ha deciso di raddoppiare il suo impegno collaborando non solo con la Lilt di Treviso - come già avveniva gli anni scorsi - ma anche con l’Ail di Padova. Lilt e Ail sono realtà importanti da anni impegnate nel territorio per aiutare la ricerca, sostenere la prevenzione e sostenere chi sta lottando contro una malattia e le loro famiglie. Insieme a loro sono stati individuati due progetti concreti che oggi possono essere sostenuti anche grazie ad Asolando in rosa.

Grazie al prezioso contributo degli sponsor, al lavoro degli oltre 100 volontari e alle oltre 2.400 donne che hanno partecipato alla manifestazione l’associazione Adorea è riuscita a donare alla Lilt di Treviso ben 10 mila euro e altrettanti all’Ail di Padova. Una cifra importante e significativa che rappresenta un aiuto concreto non solo per il progetto della Lilt di Treviso, che prevede l’allestimento di un nuovo ambulatorio per le visite senologiche a Treviso, ma anche per il progetto dell’Ail di Padova, che ha come obiettivo la diagnosi avanzata per migliorare la cura del bambino con leucemia acuta.