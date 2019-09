Male incurabile, muore commerciante di 56 anni

Lutto nel mondo del commercio. E’ mancata ieri a Villa d’Asolo Manuela Meneghetti, nota commerciante di abbigliamento, socia del negozio Blue Jay (di via Cavin de Cavai 38 a Villa d’Asolo).

Manuela Meneghetti aveva solo 56 anni ed ha lottato con tenacia negli ultimi anni contro un male incurabile. In casa Confcommercio lascia un grande vuoto, ha anche ricoperto, negli anni, la carica Ascom di delegato comunale, carica che ha ricoperto con molto impegno. La presidente del mandamento Ascom di Asolo, Ersilia Ferrazza, la ricorda come “una donna molto attiva, propositiva, concreta, generosa, un vero punto di riferimento per il commercio”. Domani (martedi 3 settembre) nella Chiesa Parrocchiale di Villa d’Asolo, i funerali. Lascia il fratello e la cognata, soci nell’attività commerciale