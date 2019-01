Asolo: interventi di messa in sicurezza lungo la provinciale 6 "Pradazzi"

Notizie importante in tema di sicurezza stradale ad Asolo. Dove grazie alla Provincia di Treviso, su recenti indicazioni dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Asolo, si è provveduto alla messa in sicurezza di alcuni tratti della SP 6 Pradazzi, nota come Vallorgana, che collega Asolo a Castelcucco. Gli interventi hanno riguardato nello specifico, la manutenzione straordinaria e la sostituzione delle porzioni di guard rail danneggiate, pericolose ed in condizioni di non stabilità. Ma, grazie anche alle segnalazioni di cittadini e utenti della strada, alla posa di nuove barriere di protezione lungo i tratti più pericolosi.